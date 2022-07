Les Fashion Green Days débarquent à Lyon

Après avoir connu un grand succès à Lille, les Fashion Green Days investissent Lyon en cette fin de semaine. L’évènement professionnel axé sur la mode circulaire s’ouvre au public. Rendez-vous à l’Embarcadère du quai Rambaud, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Créé en 2018 par l’association Fashion Green Hub, ce forum, en présentiel et en digital, réunit de nombreux acteurs du secteur : fabricants, start-up, acteurs publics, créateurs, consommateurs, entreprises, etc. Au total, 36 exposants sont présents.

Au programme: conférences, ateliers, expositions et tables rondes sur des solutions concrètes pour une mode durable, éthique, locale et créatrice d’emplois. Par exemple, une conférence sur l’utilisation des matières recyclées se tient ce jeudi à 11h30 mais aussi des ateliers d’upcycling à 16h et 17h. Attention, il faut réserver certains ateliers.

L’objectif est, entre autres, de "mettre en valeur la filière de recyclage régionale, l’utilisation de composants recyclés par les fabricants [ainsi que] l’évolution de la création vers l’écoconception", présente l’association fondatrice sur le site de l’évènement.