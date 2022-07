Lyon : la Police nationale ouvre ses portes à Montluc ce vendredi

C’est une première à Lyon, les portes de l’hôtel de Police ouvrent ce vendredi pour accueillir le public. Cette journée permettra dans un premier temps d’honorer la mémoire des policiers décédés et blessés en mission. Il y aura également différentes cérémonies officielles, des remises de décoration. Dans un second temps, des évènements divers seront organisés sur l’ensemble du territoire pour mettre à l’honneur et ainsi promouvoir les missions de l’institution.

En ce qui concerne l’hôtel de Police de Montluc, des animations seront proposées avec notamment une démonstration commentée d’une intervention de police, une sensibilisation sur l’utilisation des réseaux sociaux et bien d’autres activités.

C’est à partir de 10h que le public pourra se rendre à l’hôtel de Police, 5 rue du Général Mouton Duvernet dans le 3e arrondissement de Lyon, jusqu’à 12h45 puis de 13h30 à 16h15.