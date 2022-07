Les vacances bling-bling et polluantes de Karim Benzema crispent les écologistes

Karim Benzema a posté une vidéo de ses vacances à Miami sur les réseaux sociaux et les réactions ont été vives. Jet privé, voiture de sport ou encore jet ski, l’attaquant international a pris la pose devant des moyens de transport très émetteurs de gaz à effet de serre, à l’origine du réchauffement climatique.

Les militants écologistes ne manquent alors pas de dénoncer la "mauvaise image" que renvoie le joueur.

Parmi les réactions, le fondateur du média écologique Bon Pote, Thomas Wagner, se confiait pour France Info : "Ce clip, c'est un best of de ce qu'il ne faudrait plus faire. Le simple aller-retour entre Miami et Madrid en jet privé, c'est beaucoup plus que ce qu'une personne devrait émettre par an pour limiter le réchauffement climatique". Il a souligné sur twitter en mentionnant la vidéo : "Quand on me dit qu’il y a une vraie prise de conscience sur la catastrophe écologique en cours, j’envoie ce genre de vidéos. On n’a même pas fait 1% du chemin".

Le député écologiste européen, David Cormand a quant à lui estimé que Karim Benzema représentait bien "les riches qui défoncent la planète".

Selon les écologistes, les personnalités publiques doivent être des "modèles." Or ce n’est que dans la démesure qu’elles se montrent sur les réseaux sociaux.

Les élus lyonnais eux sont restés assez discrets sur l'idole des supporters de l'OL. Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole, se contentait de quelques retweets bien sentis.