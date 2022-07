"Je sens quelque chose de spécial" : Peter Bosz (OL) donne le ton pour la saison prochaine

Environ 1500 supporters sont venus assister au premier entraînement de l'Olympique Lyonnais ouvert au public de la saison. Naturellement, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette ont été les joueurs les plus acclamés par la foule.

Le nouvel entraîneur des attaquants, Ludovic Giuly, a lui aussi été très applaudi. Il faut dire que l'ancienne star internationale a fait le show en étant l'un des seuls à inscrire des (jolis) buts lors de l'exercice de simulation d'attaque. L'adjoint semble apporter sa fougue à l'équipe, "on a déjà vu ses qualités" dira Peter Bosz à son sujet en conférence de presse.

L'ambiance était donc plutôt bonne, quatre jours après la reprise officielle. "On voulait retrouver le contact avec le public", a indiqué le coach qui doit donc se réjouir de la décision du club d'ouvrir davantage les entraînements cette saison.

"L'atmosphère a changé autour de l'équipe. Il y a de l'espoir, je sens quelque chose de spécial", a poursuivi le Néerlandais en saluant le fait qu'absolument tous les joueurs étaient présents ce jeudi. Peter Bosz s'est également montré très heureux des retours de Tolisso et Lacazette qui vont pouvoir "apporter leur expérience" à leur club de coeur.

Le jeu des chaises musicales n'est pas encore terminé

Avec ces nombreuses arrivées, le technicien se retrouve avec un groupe de 34 joueurs à gérer, jeunes et gardiens compris. "C'est trop large", a-t-il prévenu. Il y aura donc certainement des départs. Lucas Paqueta intéresse beaucoup de clubs européens mais semble vouloir rester à Lyon. Ce n'est pas forcément le cas de Léo Dubois et de Jérôme Boateng. "Je vais parler avec tous les joueurs mais en attendant, on a le même objectif : bien s'entraîner et être prêts à jouer", a affirmé Peter Bosz.

On pourrait également penser que Moussa Dembélé soit sur le départ. L'attaquant à qui il reste un an de contrat devra faire avec le retour d'Alexandre Lacazette. "Bien sûr qu'on peut jouer avec un ou deux attaquants, voire même avec un attaquant qui prendrait le rôle de numéro 10", a rassuré le coach.

Pour les arrivées, le staff cherche en priorité un défenseur latéral gauche. Il faut que ce dernier soit "d'abord fort défensivement" mais qu'il puisse également apporter le surnombre en attaque. Le profil de Nicola Tagliafico intéresse particulièrement la cellule de recrutement. Selon L'Equipe, l'OL et l'Ajax Amsterdam seraient tombés d'accord, il faudrait désormais convaincre le joueur de venir dans une équipe qui ne jouera pas la Ligue des Champions.

Quoi qu'il en soit, Lyon a cinq semaines pour se préparer avant d'ouvrir la saison de Ligue 1 face à Ajaccio le 5 août prochain. Le premier test viendra samedi avec le déplacement à Bourg-en-Bresse. Mardi, l'OL accueillera le Dynamo Kyiv pour une double confrontation avant d'aller en Belgique affronter Anderlecht samedi prochain.

Après un stage et deux matchs aux Pays-Bas, Lyon clôturera sa préparation par une rencontre de prestige face à l'Inter Milan. La saison de tous les espoirs pourra alors enfin commencer.

L.M.