Près de Lyon : un nouvel avenir pour la "Grande Porte des Alpes"

Depuis l’automne 2021 une étude internationale tripartite a été lancée afin de repenser la Grande Porte des Alpes. Un secteur stratégique de 1 350 hectares situé dans l’Est lyonnais qui est amené à devenir un espace "résilient adapté aux enjeux climatiques", explique Béatrice Vessiller, vice-présidente à l’Urbanisme de la Métropole de Lyon. Trois équipes ont été retenues afin de mener cette prospective urbaine aux horizons de 2030, 2040 et 2050 : "Se projeter sur ce long terme permet de penser les futurs modes de vie, de travailler, de consommer, de s’alimenter, d’étudier, d’habiter… et de prendre en compte notre rapport aux espaces naturels et à la biodiversité", explique la Métropole.

Ces trois équipes sont composées d’une trentaine de cabinets d’experts qui viennent de différents pays d’Europe. Pendant une année, ces experts vont devoir redessiner l’avenir de ce territoire. Les maires de Chassieu, Bron et de Saint-Priest devront également mettre la main à la pâte pendant cette réflexion. En effet, la Grande Porte des Alpes s’étend sur ces trois communes.

Territoire historique de développement de l’agglomération lyonnaise, la Porte des Alpes présente une vocation économique entre grandes infrastructures, équipement à rayonnement métropolitain et nation et un espace non urbanisé à dominante agricole ou naturelle. La maîtrise foncière a motivé, par le passé, l’intégration de nombreux équipements sur son sol. Comme l’aéroport de Lyon-Bron, le campus universitaire de Lyon 2 ou encore le centre de Eurexpo. De plus, la lourde infrastructure routière (A43, boulevard urbain est de Lyon, l’aéroport de Bron et les tramways T2 et T5) renforce l’attractivité du site pour les territoires nationaux et internationaux.

Ce secteur est aujourd’hui considéré comme le territoire où l’agglomération lyonnaise va croitre démographiquement et économiquement dans les prochaines années. Les équipes se pencherons sur certaines thématiques : les transports, l’habitat, la nature, l’énergie, l’économie et l’agriculture. Ce travail sera suivi par un conseil scientifique. Ce projet fera l’objet de cinq séminaires avec des conférences ouvertes au grand public jusqu’à la restitution globale pour juillet 2023. Il peut donner le sentiment d’un territoire servant au service de la Métropole et dont les retombées, à l’échelle locale, apparaissent parfois moindres et ne générant que peu d’usages pour les habitants.

Le coût total de ce projet est de 600 000 euros avec près de 12 700 emplois en plus estimés.