OL-Kiev : des jeunes prometteurs, des titulaires en rodage et des indésirables à éjecter (1-3) et (3-0)

En effet, ce n’était pas un mais deux matchs amicaux d’affilée contre le même adversaire qui avait été négocié avec le Dynamo de Kiev au stade de Bourgoin-Jallieu.

La première rencontre de 18h permettait au coach néerlandais d’aligner une équipe B, constituée de jeunes et de joueurs sur le départ comme Léo Dubois, Tino Kadewere ou Lucas Paqueta.

En face, les Ukrainiens avaient décidé de davantage panacher leur 11 titulaire.

Et les remplaçants lyonnais n’ont pas fait grande impression. Au terme des 90 minutes, c’est Kiev qui s’est imposé 3 buts à 1. La réalisation rhodanienne a été inscrite d’une frappe limpide par le jeune Mohamed El Arouch, étincelant en Gambardella la saison dernière et qui pourrait, à l’instar de Rayan Cherki avant lui, gratter du temps de jeu chez les pros cette année.

Au rayon des déceptions, le défenseur turc Cenk Ozkacar n’a pas été bon et a coûté au moins un but. Tino Kadewere manquait un but tout fait en tirant au-dessus à un mètre de la cage. Quant au gardien Rémy Riou, il n’a pas franchement convaincu les supporters sur le bien fondé de le faire revenir pour remplacer Julian Pollersbeck.

Round 2

A 21h, après l’hymne ukrainien et une minute de silence en hommage aux victimes du conflit avec la Russie, les compères de Karl Toko-Ekambi, capitaine, faisaient face à une opposition plus tenace.

D’où une première mi-temps sans but.

Au retour des vestiaires, Castello Lukeba ouvrait le score en reprenant un corner de la tête à la 53e (1-0).

Rassuré, Peter Bosz changeait toute son équipe. C’est le jeune Philippe Boueye qui inscrivait son premier but d’une frappe des 30 mètres à la 74e (2-0).

Il ne fallait que quatre minutes de plus à Sekou Lega pour se jouer du gardien. D’une balle piquée, il aggravait la marque à 3-0.

Samedi, l’OL s’envolera pour le Lotto Park en Belgique et affrontera le RSC Anderlecht.