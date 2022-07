En Belgique, l'OL est reparti pour une double confrontation amicale face à Anderlecht

Quelques jours après avoir perdu puis gagné la même journée face au Dynamo de Kiev, les coéquipiers d'Anthony Lopes remettent le couvert deux fois ce samedi.

Cette fois, l'adversaire du jour se nomme Anderlecht. L'OL est attendu en Belgique, au Lotto Park, dès 15h pour la première rencontre qui devrait être réservée aux jeunes et aux remplaçants lyonnais. Le match des titulaires est programmé à 20h.

Peter Bosz aura l'occasion d'observer plusieurs choses : le comportement de Lucas Paqueta dont on dit qu'il souhaite partir, la possible entente entre Alexandre Lacazette et Moussa Dembélé ou encore l'explosion de pépites comme Mohamed El Arouch.

Toujours pas de Corentin Tolisso à l'horizon, le milieu de terrain reste à l'écart pour éviter une rechute et rater sa préparation estivale. Maxence Caqueret lui est à l'infirmerie, son entorse risque de lui faire manquer de précieuses semaines. Tetê et Houssem Aouar ne joueront également pas, après de légères alertes.

De son côté, le RSC Anderlecht tâtonne car le nouvel entraîneur Felice Mazzù n'a pas encore bien cerné son effectif. Troisième du dernier championnat belge, le club n'a également plus son buteur Joshua Zirkzee, dont le prêt s'est terminé et qui est retourné au Bayern Munich.