Dans la région : le maire de Bourg-en-Bresse interdit aux commerces climatisés de garder leurs portes ouvertes

Le maire PS Jean-François Debat a pris un arrêté vendredi dernier qui vise les commerces de sa commune. Ces derniers, s’ils sont climatisés, n’ont plus le droit de garder leurs portes ouvertes. L’édile sanctionnera également ceux qui feront de même en hiver avec le chauffage en marche. L’amende risquée est de 38 euros.

Jean-François Debat y voit une mesure de bon sens alors que la région et le pays sont frappés par une canicule d’ampleur. "Je considère que ce gaspillage est devenu intolérable et insupportable", a déclaré à l’AFP l’ancien 1er vice-président de Jean-Jack Queyranne à la Région Rhône-Alpes. "Gaspillage pour aucun gain: nous savons tous pousser une porte pour entrer dans un commerce, non ?", poursuivait-il sur les réseaux sociaux.

La consigne peut paraître logique mais certaines enseignes ont pour consigne de laisser les portes ouvertes pour inciter les clients à entrer. A voir si cet arrêté, présenté comme une première en France, fait des émules dans les grandes villes d’Auvergne-Rhône-Alpes.