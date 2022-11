Dans la région : l’homme qui a filmé la violente agression à Bourg-en-Bresse a été interpellé

Depuis quelques jours, un clip très violent tourne sur les différents réseaux sociaux. Sur les images capturées devant une boite de nuit de Bourg-en-Bresse, et qui datent de la nuit du 6 au 7 octobre, on découvre une altercation entre un individu et deux hommes.

Ces deux derniers finiront inconscients au sol, après avoir été frappé par un seul suspect. Une agression sur fond d’alcoolisation, comme en témoigne la démarche des protagonistes. Selon Le Progrès, l’agresseur âgé de 34 ans avait déjà été interpellé. Déjà connu pour des faits similaires, il avait été placé en garde à vue.

Puis c’est l’auteur de la vidéo qui a également été interpellé, puisqu’il est interdit de filmer un acte de violence et de le diffuser. Arrêté ce lundi en Saône-et-Loire, il a reconnu les faits durant sa garde à vue. Finalement laissé libre, il est convoqué devant la justice dans quelques mois.