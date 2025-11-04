A Bourg-en-Bresse, une union de la droite et de l'extrême-droite aux municipales 2026

Mais plus l'échéance des municipales 2026 approche à Bourg-en-Bresse, plus la probabilité d'une alliance de la droite et de l'extrême-droite semble devenir concrète.

Afin de renverser Jean-François Debat, maire PS de la commune aindinoise depuis 2008, l'opposition de droite a officialisé ce lundi la candidature de Benoît de Boysson.

Or, cet avocat est membre du conseil national de Reconquête!, et avait porté l'étiquette du parti d'Eric Zemmour en 2022 lors des élections législatives dans la 4e circonscription de l'Ain.

Sur sa liste Bourg Ambition-Droite Unie, on retrouvera plusieurs membres des Républicains.

"Un naufrage politique" selon le patron du PS Olivier Faure qui regrette une "porosité droite/extrême droite qui finit toujours par consacrer l’extrême droite".

Naufrage politique : quand on n’ a plus rien à proposer politiquement, on infantilise ses électeurs et on crie au loup, masquant sa propre vacuité derrière des anathèmes aussi creux qu’élimés.

Pendant que vous brasserez du vent, les hommes et femmes de bonne volonté composant… https://t.co/znRpBKw14R — Benoît de Boysson (@BBoysson) November 3, 2025

Qu'en penseront les Burgiens ? Réponse le 15 mars 2026.