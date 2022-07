Rhône : Vinci Airports crée un puits carbone forestier local

Vinci Airports lance ce mardi avec le Département du Rhône et l’Office National des Forêts un nouveau programme local de reboisement éligible au Label bas Carbone

Ce projet signé le 9 juillet dernier vise à "restaurer, reboiser, entretenir et gérer une parcelle de 3,7 hectares dans la forêt départementale de la Pyramide située dans le Rhône", stipule les exploitants de l’aéroports de Lyon Saint-Exupéry dans un communiqué.

Concrètement, les essences seront sélectionnées selon leur capacité d’adaptation au stress hydrique et d’absorption du CO2. Au total, ce sont plus de 4 500 arbres qui seront replantés pour "un potentiel de séquestration estimé à plus de 900 tonnes de CO2 sur la durée du projet", précise Vinci Airports.

Cette stratégie locale s’inscrit dans la "feuille de route menée par [ce dernier] pour décarboner l’aviation" et "participer activement au développement forestier des territoires."

A noter que l’opérateur aéroportuaire a déjà mis en place l’année dernière un puits carbone forestier de 3,6 hectares situé dans la forêt de la Cantinière, dans le Rhône.