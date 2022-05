La Chambre d’agriculture du Rhône s’associe à Vinci Airports : un partenariat "au service de demain"

Le partenariat, signé le 4 mai dernier, s’inscrit dans la politique de réduction de l’empreinte carbone d’Aéroports de Lyon. Les deux institutions s’engagent dans le but de développer localement des projets de réduction de séquestration de gaz à effet de serre éligibles au Label Bas Carbone grâce à sa nouvelle méthode "Grandes Cultures". L’ambition est de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à l’activité agricole. "Ce projet montre que l’ensemble des acteurs du territoire peuvent travailler ensemble pour concilier les enjeux agricoles, environnementaux, économiques. On les oppose trop souvent alors qu’ils sont complémentaires et au service de demain", affirme Dominique Despras, président de la Chambre d’Agriculture du Rhône.

Le partenariat s’inscrit dans la stratégie globale de décarbonation des activités de Vinci Airports. Tous les aéroports du groupe s’engagent à réduire au maximum leurs émissions de CO2 et à compenser leurs émissions résiduelles à l’aide de projets de séquestration carbone des territoires. D’autres entités de Vinci se sont également investies dans le projet pour renforcer le développement de projets agricoles en Label Bas Carbone dans la région. "La participation à ce partenariat d’autres entités de Vince en Centre-Est démontre la capacité du groupe à travailler en synergie pour atteindre ses objectifs environnementaux", souligne Tanguy Bertolus, président de Lyon Aéroports.

Dix exploitations volontaires de l’Est Lyonnais, qui font partie du Groupement d’Etudes et de Développement Agricole, sont ciblées par le premier projet issu de l’accord. La Chambre d’agriculture du Rhône souhaite réaliser des diagnostics qui permettront d’identifier des leviers pour réduire les gaz à effet de serre et favoriser le stockage de carbone dans les sols. Une évaluation des réductions d’émissions réalisées grâce au projet sera menée dans 5 ans.

Les partenaires du projet verseront une aide financière aux exploitants.