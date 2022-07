Dans la région : les écologistes dénoncent les trajets des parlementaires vers Paris en avion

Certains font même des allers-retours dans la journée.

Mais c’est vite oublier que toute la région Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas logée à la même enseigne.

Les membres de la fédération EELV de Haute-Savoie ont souhaité dénoncer les nombreux vols en avion effectués par les parlementaires du département pour se rendre à l’Assemblée nationale et au Sénat. Une solution privilégiée par rapport aux quatre heures de train entre Annecy et Paris, avec correspondance obligatoire à la Part-Dieu (deux TGV directs par jour mais à des horaires qui ne correspondent pas à ceux des parlementaires ndlr).

Europe Écologie Les Verts explique que pour "éviter que le réchauffement climatique n’impacte gravement nos vies, il faut changer d’habitudes". Un changement qui doit, selon ses représentants, "être impulsé par nos dirigeants politiques". La section haut-savoyarde d’EELV propose ainsi aux parlementaires locaux de s’engager à ne plus prendre l’avion pour aller à Paris.

La Haute-Savoie compte six députés (3 Renaissance, 2 Les Républicains et 1 Horizons) et trois sénateurs (2 Les Républicains et 1 UDI).