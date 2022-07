Lyon : un policier frappé lors de l'interpellation de deux voleurs

Il était environ 16h30 sur la passerelle du Palais de Justice, au-dessus de la Saône entre les 2e et 5e arrondissements de Lyon, quand un homme s'est fait agresser. Comme le rapporte CNews, deux SDF étrangers et âgés de 16 et 25 ans ont arraché la chaine au cou de leur victime avant de prendre la fuite.

Un équipage de policiers qui patrouillait non loin est parvenu à rattraper les suspects pour procéder à leur interpellation. Mais lors de cette dernière, un des agents a reçu plusieurs coups de la part d'un des deux voleurs qui ne voulait pas se laisser faire.

Les malfrats ont finalement pu être emmenés au poste et placés en garde à vue. La victime et le policier blessé ont porté plainte.

Des faits qui rappellent le lynchage par la foule des agents à la Guillotière mercredi soir. En civil, ils poursuivaient également un voleur de chaîne.