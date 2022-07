Tuerie de Douvres : environ 200 personnes pour une marche blanche émouvante

C'est dans ce petit village de l'Ain situé à une cinquantaine de kilomètres de Lyon qu'avait eu lieu un terrible drame en début de semaine. Un jeune homme de 22 ans a tué son père de 51 ans, sa belle-mère de 48 ans, sa soeur de 17, sa demi-soeur de 15 ans et son demi-frère de 4 ans avec un sabre japonais. Le forcené avait ensuite été abattu mercredi par le GIGN.

Ce samedi était donc organisée une marche blanche pour rendre hommage à la famille recomposée Darbon-Jullion. Environ 200 personnes vêtues de blanc y ont participé en se rassemblant devant la maire. Des roses blanches ont été distribuées avant que le cortège mené par le maire Christian Limousin ne s'élance en direction de la maison de l'horreur.

A 10h10, une minute de silence, qui en a en réalité duré 10, a été observée et les participants ont déposé les fleurs contre les murs de la bâtisse. Seuls quelques pleurs et les pas des enfants allant déposer des dessins et des peluches devant le portail "perturbaient" cette émouvante réunion.

Tandis que de nombreuses personnes sont restées près d'une heure devant la maison, d'autres sont repartis. Le maire a ensuite reçu une quinzaine de proches des victimes sans faire de commentaires à la presse.