Dans la région : une marche blanche ce samedi après la tuerie familiale de Douvres

A la demande d'une partie des habitants, un cortège partira de la mairie à 10h et prendra la direction de la maison où s'est déroulé la tragédie.

Pour rappel, un jeune de 22 ans, armé d'un sabre et d'un fusil, a tué son père et sa belle-mère ainsi que sa sœur de 17 ans, sa demi-sœur de 15 ans et son demi-frère de 5 ans, avant d'être abattu par le GIGN mercredi. Les raisons de son geste ne sont toujours pas connues.

Une cellule psychologique a été mise en place pour venir en aide les habitants de cette petite commune de l'Ain, touché par cette tragédie.