Basket : David Gautier est le nouveau coach de l’ASVEL féminin !

Les Lionnes ont désormais un nouveau coach. Il s’agit de David Gautier, assistant coach de l’équipe de France, qui rejoint Lyon pour les deux prochaines saisons. Basketteur professionnel jusqu’en 2007, le quadragénaire avait ensuite passé son diplôme d’entraîneur. David Gautier arrive en provenance de l’équipe professionnelle de l’Union Féminine Angers Basket 49 qu’il coachait depuis sept ans.

"C’est un entraîneur très prometteur, il va apporter beaucoup de fraîcheur et d’enthousiasme à notre effectif expérimenté. Nous avons hâte de commencer cette nouvelle aventure avec lui. Et nous lui souhaitons en attendant un été victorieux avec l’équipe de France et nos Lionnes qui seront à ses côtés à la Coupe du Monde", a réagi Tony Parker, le président de l’ASVEL féminin, qui a évolué à l'Insep avec David Gautier mais également Marie-Sophie Obama, présidente déléguée des Lionnes.