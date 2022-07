OL : Rémy Vercoutre prolonge jusqu’en 2024

Rémy Vercoutre, l’entraineur des gardiens de l’Olympique Lyonnais prolonge son contrat jusqu’au 30 juin 2024. Arrivé dans le club en début de saison dernière, son rôle consiste à continuer de superviser l’ensemble du programme spécifique des gardiens de but du club.

"Je suis ravi de pouvoir prolonger l’aventure avec le club. C’est un gage de confiance et la récompense du travail mis en place avec tous mes gardiens. On a la chance d’avoir des conditions de travail exceptionnelles ici et je suis très fier de pouvoir continuer, tout en gardant à l’esprit que le plus important c’est bien évidemment de gagner et de voir mes gardiens performer au quotidien", a confié l’ancien gardien lyonnais.