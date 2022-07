Il avait mortellement renversé une mère de famille originaire de Caluire : un chauffard condamné à cinq ans de prison

Ce procès intervenait un peu moins d’un an après les faits. Le 7 août 2021, le trentenaire, qui roulait sous l’emprise de l’alcool et des stupéfiants, avait violemment percuté deux sœurs à la sortie d’un restaurant. Les deux victimes de 41 et 49 ans étaient décédées des suites de leurs blessures. L'une d'elles, originaire de Caluire, était venue passer des vacances à Béziers.

Si le procureur de la République avait réclamé une peine de cinq ans de prison ferme avec interdiction de repasser le permis pendant 10 ans, le prévenu a été condamné à cinq ans de prison avec sursis dont quatre ferme. Il ne pourra pas repasser son permis avant les cinq prochaines années.