Lyon : Christophe Guilloteau témoigne de son soutien aux sapeurs-pompiers mobilisés en Gironde et en Ardèche

Christophe Guilloteau - Lyon Mag

Après les flammes en Gironde et les incendies en Ardèche, le président du département du Rhône et du conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, Christophe Guilloteau, exprime sa solidarité et son soutien aux agents mobilisés.













Près de 20 800 hectares de forêt ont été ravagés en Gironde et les incendies ont pu être maîtrisés par les sapeurs-pompiers après douze jours de lutte acharnée. Aujourd’hui, l’Ardèche connaît le même sort et ce sont près de 600 sapeurs-pompiers qui sont mobilisés. A noter que dans le Rhône, les forêts couvrent 77 000 hectares de surface. Christophe Guilloteau rappelle dans un communiqué de presse que "chacun doit se montrer responsable et respecter les précautions à prendre en forêt ou à proximité immédiate" avant de préciser que "l’activité humaine est la principale cause de déclenchement d’incendies." "Je tiens à témoigner de mon soutien, de mon respect et de ma reconnaissance à tous les sapeurs-pompiers de notre pays, qu’ils soient volontaires, professionnels ou militaires", souligne-t-il. Il salue également les 140 soldats du feu rhodaniens partis en renfort auprès de leurs confrères des autres départements. X

