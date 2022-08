OL : la prolongation de contrat de Rayan Cherki actée ce lundi ?

Buteur en seconde période et auteur de quelques belles percées et chevauchées dans la défense italienne, le jeune attaquant de 18 ans traverse pourtant un été compliqué à cause de sa situation contractuelle. En effet, son bail à l’OL expirera en 2023, et il n’a pas encore trouvé d’accord avec sa direction pour le prolonger. Cette dernière lui avait fixé un ultimatum qui a pris fin ce dimanche soir.

Selon l’Equipe, tout devrait rentrer dans l’ordre ce lundi. Nos confrères annoncent la tenue d’une réunion entre les dirigeants lyonnais, Rayan Cherki et ses conseils pour se mettre d’accord sur les derniers détails du futur nouveau contrat.

La prolongation devrait se faire sur quatre saisons supplémentaires. Rayan Cherki, s’il accepte de signer dans la semaine, serait alors lié à son club formateur jusqu’en 2027.

Les supporters espèreront ensuite le voir décisif sur le terrain, alors que la saison de Ligue 1 démarre vendredi avec la réception d’Ajaccio au Groupama Stadium. Ses relations réchauffées avec Peter Bosz, qui lui avait clairement fait comprendre qu'il était loin d'être un titulaire indiscutable, pourraient l'aider à accumuler du temps de jeu dans un secteur offensif encore trop fourni.