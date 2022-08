Lyon : le métro B à l’arrêt total durant 4 jours en août

Car après les tests des nouvelles rames sans conducteur et climatisées qui obligeaient la ligne à fermer plus tôt en soirée durant des années, voilà qu’un an et demi avant l’inauguration du prolongement et la création de deux nouvelles stations (Oullins-Centre et Hôpitaux-Sud), il faut encore réaliser des travaux.

Keolis annonce que ce sont même quatre jours entiers qui feront face à un arrêt total de l’exploitation du métro B en août.

Les dimanche 14, lundi 15, samedi 20 et dimanche 21 août, aucun métro B ne circulera.

Des bus relais articulés seront mis en place pour assurer le service, avec une fréquence de 10 minutes entre 8h et 22h.

Et ce n’est pas tout.

Toujours dans le cadre de ces travaux pour l’extension de la ligne, les grilles des stations du métro B fermeront plus tôt les huit jours suivants : mardi 16, mercredi 17, lundi 22, mardi 23, mercredi 24, lundi 29, mardi 30 et mercredi 31. A chaque fois, le dernier départ de Charpennes se fera à 21h15 et celui de Gare d’Oullins à 21h25.

Là encore, des bus relais seront déployés sur le parcours du métro.