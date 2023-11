Lyon : deux nouveaux dimanches de fermeture du métro B pour "optimiser sa performance"

Un constat dont ne se satisfait évidemment pas le Sytral et l'exploitant Keolis.

Ce mardi, ce dernier annonce que "des adaptations sont nécessaires sur les systèmes afin d'optimiser la performance du métro". Et pour ce faire, la ligne B doit être à l'arrêt.

Ce sera ainsi le cas les dimanches 19 et 26 novembre, jusqu'à 16h30. Le matin et sur la première moitié de l'après-midi, des bus-relais seront déployés entre la Part-Dieu et les Hôpitaux Sud avec une fréquence de 15 minutes jusqu'à 9h et toutes les 9 à 10 minutes jusqu'à 16h30.

Dans une interview accordée à LyonMag la semaine dernière, le vice-président de la Métropole de Lyon chargé des Transports Jean-Charles Kohlhaas indiquait qu'il allait probablement "demander des comptes à Alstom". Mais tempérait sur la fréquence des pannes : "Aucun autre moyen de transport n'a ce niveau-là de fiabilité. Mais évidemment, on en veut toujours plus".