OL : la prolongation de Rayan Cherki mal embarquée ?

Le problème pour le jeune attaquant de 18 ans, c’est qu’il a visiblement l’intention de gérer ses relations avec les dirigeants de l’OL de la même manière.

Le 1er août dernier, les deux camps se rencontraient pour évoquer concrètement le projet de prolongation de contrat du joueur, qui arrivera à son terme à l’été 2023. Côté lyonnais, on imaginait que la signature pouvait même intervenir avant la première journée de championnat de vendredi dernier.

Mais depuis une semaine et demie, plus de nouvelles. Et dans ce genre de dossier, c’est rarement une bonne chose.

Selon le Progrès, la prolongation de Rayan Cherki à Lyon serait bien mal embarquée. Le prodige du centre de formation aurait été contacté par de grands clubs européens et réfléchirait à accepter une offre venue de l’étranger. En tout cas, lui et son entourage pèseraient le pour et le contre de rester à l’OL pour poursuivre sa formation ou bien de brûler des étapes et de progresser auprès des meilleurs joueurs du monde. Le Real Madrid serait l’un de ces clubs intéressés selon la presse espagnole.

Le président Jean-Michel Aulas aurait donné son feu vert à Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou pour vendre Rayan Cherki si au bout de l’été, il n’avait toujours pas accepté de prolonger. La perspective d’un départ libre à la fin de la saison n’est absolument pas envisagée.

Quant à l'entraîneur Peter Bosz, dont on sait qu'il n'apprécie guère le comportement du Gone, il ne devrait pas se battre pour le conserver dans son effectif.