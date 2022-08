Dans la région : le niveau du lac d’Annecy a perdu plus de 30cm cet été

Pourtant, les relevés sont formels : le lac d’Annecy a vu son niveau baisser drastiquement à cause de la sécheresse. Selon France 3, il a perdu 33 centimètres depuis le début de l’été, à raison ces derniers temps de pratiquement un centimètre en moins par jour.

Sur place, mairie et préfecture de Haute-Savoie mènent des opérations de contrôle et de sensibilisation des locaux et des touristes afin de préserver davantage le lac. Car pour le moment, la faune et la flore de ce dernier ne craignent rien, mais ce n’est pas le cas des rivières et cours d’eau qu’il alimente et dont le niveau est parfois proche de l’assèchement total.