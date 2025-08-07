Faits Divers

La virée sur le lac d'Annecy entre Lyonnais vire au drame : leur ami coule à pic

La virée sur le lac d'Annecy entre Lyonnais vire au drame : leur ami coule à pic - DR SDIS74

Ce mardi à la mi-journée, quatre hommes ont loué un bateau sur le lac d'Annecy en Haute-Savoie.

Une virée entre trois Lyonnais qui recevaient un ami venu de l'étranger, et qui s'annonçait sous les meilleurs auspices.

Mais un drame s'est noué, lorsque le ressortissant étranger, bien qu'il ne savait pas nager, a sauté du bateau au large d'Albigny. Sous les yeux de ses amis désemparés, il a coulé à pic.

La victime, âgée d'une trentaine d'années, a immédiatement fait l'objet de recherches intensives de la part des secours annéciens, rompus à l'exercice. Mais malgré la présence de plongeurs et d'un sonar, le corps du malheureux n'a pas été retrouvé selon ODS Radio. Les recherches se poursuivent.

Les autorités préviennent les vacanciers ainsi que les locaux sur les risques liées à la noyade sur le lac, notamment prisé par les Lyonnais.

Une autre noyade mortelle avait eu lieu dimanche soir, un père de famille avait là aussi disparu dans les eaux du lac devant sa femme et ses enfants. Son corps n'a été repêché que ce mercredi après-midi.

stef69999 le 07/08/2025 à 13:00

si c est la réalité le mec ne savait pas nager et il a sauté dans l eau il devait avoir un grain quand meme !

Mauriceparpe le 07/08/2025 à 12:19

Candidat Darwin award

