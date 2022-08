Près de Lyon : les vendanges débutent dans le Beaujolais !

Une date de début de vendanges annoncée par Inter Beaujolais mais qui n’est pas une obligation à suivre pour les viticulteurs et vignerons. Ces derniers détermineront quand leur raisin sera mûr pour être cueilli, puisque l’altitude, l’ensoleillement des vignes ainsi que la philosophie de chacun sont primordiaux.

Si ce mercredi, ce sont les parcelles les plus précoces qui pourront être vendangées, Inter Beaujolais estime que la cueillette massive sur le territoire rhodanien se fera autour du 22 août.

"Le temps sec et ensoleillé a permis de protéger les vignes des maladies. L’état sanitaire du vignoble en 2022 demeure excellent", poursuit l’organisation dans son dernier point maturation.

Par contre, on se dirige vers "un rendement particulièrement faible lié aux épisodes de grêle très localisés qui ont touché 400 hectares de vignes en juin dernier ainsi qu’aux vagues de chaleur et de sécheresse. La récolte nous achemine vers un rendement inférieur d’environ 23 % par rapport à la moyenne de ces 5 dernières années".

"Si l’on peut attendre la venue de la pluie annoncée pour mercredi et jeudi, ce sera forcément au bénéfice de la qualité et d’une meilleure maturité. Bonnes vendanges et bon courage à tous !", conclut Daniel Bulliat, président d’Inter Beaujolais.

Ce sont 25 000 vendangeurs qui sont attendus dans le Beaujolais ces prochaines semaines.