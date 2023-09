Beaujolais : coup d'envoi des vendanges ce vendredi

La récolte des blancs a déjà démarré lundi, mais celle des rouges était bien fixée au 1er septembre.

Comme chaque année, c'est la météo des derniers mois et surtout semaines qui a dicté la date, unique selon les territoires.

Si le début du mois d'août a été caniculaire dans le Rhône, les températures plus clémentes de la fin du printemps et des semaines qui ont suivi ont permis d'envisager des vendanges raisonnables dans le Beaujolais. Car l'an dernier, les viticulteurs étaient invités à ramasser le raisin dès le 17 août face à la canicule qui jouait les prolongations.

Contrairement aux années précédentes, la quantité devrait être plus que raisonnable. Quant à la qualité, cela dépend qui est-ce que vous interrogez.

Pas moins de 20 000 vendangeurs vont élire domicile dans les vignes du Beaujolais durant les prochaines semaines.

"Nous voici arrivés aux vendanges 2023. Après une fin de mois d’août solaire et caniculaire, nos raisins obtiennent une maturité maximum où le degré et la concentration sont au rendez-vous. C’est toujours dans les 45 derniers jours que se construit l’excellence d’un millésime. Nous pouvons espérer une récolte normale en quantité malgré les aléas climatiques (grêle et vent) qu’ont subi certaines exploitations. Après deux années déficitaires, c’est une bonne nouvelle. Les vendanges ont commencé le 28 août pour les chardonnays et le 1er septembre pour les gamays. Nous retiendrons de 2023, une année de vignerons, qu’il a fallu être vigilant à l’état sanitaire. Chaque vigneron a la responsabilité d’élaborer le meilleur pour ce millésime 2023", commente ainsi le vice-président d'InterBeaujolais, Daniel Bulliat.