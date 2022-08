Villeurbanne : des tirs de mortiers d’artifice pour célébrer un mariage ce samedi

Selon le Progrès, l’un de ces mariages a dégénéré dans l’après-midi. Des tirs de mortiers d’artifice ont été réalisés par les invités en plein centre-ville.

Les policiers nationaux et municipaux sont arrivés sur place. Mais impossible de déterminer quel cortège s’était rendu coupable de tels agissements pour fêter les mariés.

Face à la présence des forces de l’ordre, plus aucun débordement n’a été constaté de toute l’après-midi.

Dans certaines communes, une charte permet aux élus de refuser de célébrer un mariage si le cortège produit d’importantes nuisances en ville. A Villeurbanne, ce genre de sanctions existe puisqu’une union avait été suspendue plus d’une heure le mois dernier en raison de rodéos et de tirs de mortiers de la part d’invités. Sauf que les faits s’étaient déroulés avant et avaient été facilement liés à un couple identifié. Contrairement aux tirs de ce samedi qui n’ont donc occasionné aucune sanction.