Caluire et Cuire : la Mairie s’engage à ne pas augmenter les prix des cantines scolaires

L’objectif de cette mesure vise à "soulager les familles tout en maintenant la qualité des repas toujours diversifiés et élaborés avec des nutritionnistes qui garantissent leur bon équilibre". La Mairie continuera de fournir à chaque élève, "tous les aliments nécessaires à sa croissance". Légumes, viandes, poissons et fruits mais proposera aussi un repas végétarien hebdomadaire, comme le demande la loi Egalim.

La mairie financera ce blocage des prix par "des économies sur d’autres postes et des mesures de sobriété dans la gestion de la Ville et non par des augmentations d’impôts".

La Ferme urbaine devrait permettre, à terme, d’augmenter la part du bio en circuit extra-court dans les assiettes des écoliers.