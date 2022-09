Entre élèves et professeurs, Grégory Doucet en visite dans une cantine scolaire

Projet phare de cette rentrée scolaire : les cantines. Le maire a rappelé son ambition concernant 75% minimum de produits bio dans les assiettes d’ici 2026.

Au milieu de la cour, une vingtaine d’enfants jouent, se dribblent au foot, et tentent de faire rentrer le ballon orange dans le panier de basket. Pendant ce temps des enfants en CM1 ambassadeurs du bien-manger répondent aux questions de leurs professeurs. Quelques-uns restent au fond, préférant éviter les caméras braquées sur eux. Mais une petite poignée d’enfants se décide à présenter leur programme avec un léger bégayement de temps en temps. Ni les caméras ni le maire ne les intéressent, ils ne fixent que leurs enseignants.

Par des jeux des sept familles, du jardinage ou des cours de cuisine, ces deux classes découvrent le monde de l’alimentation. Au milieu des enfants, le maire se tient debout. Ils lui racontent leur année et leurs expériences. Ainsi, les plantations de pommes de terre ont eu un grand succès, celles des tomates un peu moins. Ces élèves ont également créé un recueil de recettes saines et bios qu’ils ont pu emporter avec eux.

Manger bon pour lutter contre le gaspillage

Direction ensuite le self en traversant une cour qui arrête toute activité le temps que le cortège arrive à destination. Une dizaine d’enfants, plateaux sur les bras, débarrassent leur assiette et se ruent dehors pour la récréation. Une autre vingtaine d’élèves s’installent à table, zigzaguant entre le maire, ses adjoints et le personnel. Grégory Doucet s’approche de quelques enfants, timides pour la plupart, pour leur parler de l’alimentation.

Le riz, dont il ne reste plus rien dans l’assiette, semblait bon. "Quand on mange bien et bon, on lutte contre le gaspillage" déclare Gautier Chapuis, délégué au Maire de Lyon en charge de l’Alimentation Locale. En dépit des bruits incessants des couverts sur la céramique, le maire continue sa lancée de table en table. Inspectant les plats, il demande l’avis des enfants. Malgré quelques réticents, ils apprécient les plats. Certains déclarent avoir appris ce qu’étaient des légumineuses, d’autres font déjà attention à leur consommation de sucre.

Pour obtenir de meilleurs plats, selon la mairie, quatre millions d’euros ont été dépensés dans de nouvelles machines. Elles permettent notamment de cuisiner des compotes, des soupes et des plats plus travaillés. Pour l’heure, un élève sur deux a opté pour le menu avec de la viande, tandis que 36% des élèves se sont tournés vers les plats entièrement végétariens. Les 14% restants ont préféré faire un mixte des deux options. Les chiffres peuvent encore évoluer et seront réellement décomptés début octobre d’après la mairie.

A.C.