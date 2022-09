Lyon : des corps dans des barquettes pour inciter au bien-être animal

Il ne s’agit pas d’un nouveau film d’horreur mais d’une mise en scène de l’association Vegan Impact organisée ce samedi devant le Monoprix de la rue de la République de Lyon de 15h30 à 18h. Elle veut ainsi interpeller le public sur "les animaux exploités et tués dans la plus grande indifférence" explique-t-elle dans un communiqué de presse.



Les militants seront allongés dans des caddies emballés dans du cellophane et couverts de faux sang. Avec cet évènement, l’association a pour objectif "d’inciter les consommateurs à déconstruire les idées reçues […] en devenant végan". Pour Natasha Garnier, porte-parole de Vegan Impact : "Aujourd’hui, il n’y a plus de besoin de consommer de chair et de produits d’origine animale".