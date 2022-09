La lyonnaise Virginie Grossat : nouvelle star des réseaux sociaux !

L'influenceuse lyonnaise, âgée de 34 ans, a une particularité de poids avec sa taille 54. Chargée du web-marketing pour un site de e-commerce dédié à la mode traditionnelle, elle promeut en parallèle, sur ses propres réseaux sociaux, les vêtements grandes tailles. Et avec pas moins de 384 000 abonnés sur TikTok, la plateforme incontournable du moment, la pin-up XXL le prouve : elle pèse sur la balance ! Entretien.

Vous commencez à vous faire une réputation et un nom grâce aux réseaux sociaux où vous fédérez une communauté qui ne cesse de grandir. Quand et comment avez-vous débuté ?

Je suis sur Instagram (avec près de 40 000 abonnés, ndlr) depuis environ 7 ans et sur TikTok depuis 2 ans. J'étais au départ une grande consommatrice de vidéos, je visionnais beaucoup de challenges mais ne trouvais pas de profils comme le mien. J'ai pensé qu'il y avait de la place pour une femme grande taille. Alors un soir, je me suis lancée et j'ai décidé de montrer une femme active et grosse, en postant une vidéo humoristique dans laquelle je... (Lire la suite sur Lyon Femmes)