Le Mont d’Or Beer Festival ce samedi à Poleymieux ! 

La manifestation ouverte à tous, propose de déguster des bières locales et artisanales à Poleymieux, samedi de 10 heures à 19 heures.

Après avoir accueilli 2300 visiteurs en une seule journée pour son édition 2021, le programme de cette année donne envie.

Un salon qui comportera une vingtaine d’exposants dont des brasseries et des distilleries situées en moyenne à 15 kilomètres de Poleymieux. Il sera également possible de se restaurer sur place et des activités pour toute la famille animeront la journée. Les enfants sont aussi invités et n’auront pas le temps de s’ennuyer.

Des jeux concours pour gagner des cadeaux auront lieu mais aussi des animations en lien avec la démarché "Brew for Ukraine" en solidarité avec le peuple Ukrainien. L’argent des bénéfices seront reversés à l’association d'aide aux ukrainiens "Solidarité Ukraine-Lyon".

L’entrée est gratuite et le verre de dégustation est à 1 euro. Sur son site, le festival précise que "la manifestation se tiendra cette année place de la mairie (et non au musée Ampère, comme en 2021)".