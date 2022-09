Les supporters parisiens fortement encadrés au match OL-PSG ce dimanche

Ainsi, à partir de 8h et jusqu’à minuit, les supporters du PSG auront l’obligation de déplacement collectif en bus organisé par une association reconnue et placé sous escorte policière. Pour les supporters parisiens de la région, il sera obligatoire d’être en possession des contremarques permettant l’accès au stade.



La circulation et le stationnement sur la voie publique seront également interdits pour les supporters parisiens dans le centre-ville de Lyon. Il est donc conseillé pour ces supporters de ne pas porter d’écharpe, de vêtements, d’insigne ou de drapeau aux couleurs du PSG. La Préfecture a également interdit les pétards, les boissons alcoolisées et tout engin pyrotechnique aux abords du stade.



Le préfet, Pascal Mailhos, explique cette décision en rappelant les affrontements qui ont eu lieu le 19 septembre 2021 lors du match PSG-OL où des sièges ont été arrachés et un enfant de 11 ans a été blessé. Quelques mois plus tard, en décembre 2021, des bagarres ont éclatés au stade Charléty à Paris pour un match de Coupe de France. Des individus étaient venus dans le but d’affronter des supporters lyonnais.



