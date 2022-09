Prêtre lyonnais accusé de pédophilie au Canada : "J’ai vu le diable dans ses yeux"

Ils accusent le père Johannes Rivoire de les avoir sexuellement agressés lorsqu’ils étaient enfants et demandent ainsi son extradition au Canada pour qu’il soit jugé. Mais ce mardi, le ministère de la Justice a refusé, déclarant "ne pas vouloir renvoyer un citoyen français".

Le père Johannes Rivoire a exercé sur les terres canadiennes de 1960 à 1993 dans des zones isolées. A l’époque, Tanya n’avait que cinq ans lorsqu’elle était en contact avec lui. Avec une grande émotion, elle repense à son passé. "J’ai été sexuellement et physiquement abusée. Mais Johannes Rivoire a aussi agressé mon père." L’homme n’aurait pas réussi à tenir le coup et serait devenu alcoolique après ces évènements, le traumatisme n’ayant jamais disparu. "Avant de mourir, il voulait venir en France dire à Rivoire combien il lui avait ruiné sa vie, mais il est mort avant. Sans justice et sans réponse. Mon père est mort à cause de Rivoire" déclare-t-elle au milieu d’un long silence.

Ce mercredi, ces inuits ont pu s’entretenir avec le père Johannes Rivoire, mais Tanya n’a pas cherché à discuter avec lui : "J’ai vu le diable dans ses yeux. Il n’y a aucun pardon possible, même pour son dieu » dit-elle avant de conclure : « Je lui souhaite des cauchemars de mon père jusqu’à ce qu’il aille en enfer."



Assis sur une chaise, juste à côté d’elle, se tient son frère, Jesse, lui aussi sexuellement agressé. Il parvient à ne pas se laisser submerger par les émotions, mais la situation reste trop irréaliste pour lui : "Juste parce qu’il est prêtre ou parce qu’il est français, pourquoi est-ce que ce devrait être une raison pour être au-dessus de la loi ?" Il se dit "hanté" par ces évènements et demande en implorant le gouvernement français que justice soit faite.



Un motif "pas juridiquement recevable" de la part du gouvernement



Le prêtre de 92 ans ne semble pas inquiété pour l’instant par ces évènements, la France refusant de l’extrader au Canada. Mais il n’est écrit nulle part dans la constitution que la France ne peut pas expulser un ressortissant français d’après Nadia Debbache, avocate au barreau de Lyon : "Cette pratique existe depuis le XIXe siècle mais n’est pas un principe constitutionnel." Le motif retenu par le gouvernement n’est donc "pas juridiquement recevable" selon elle.

Par ailleurs, l’avocate met aussi en cause la congrégation des Oblats de Marie-Immaculée dont Johannes Rivoire fait partie. Selon elle, le père Gruber a été informé en 2013 des actes du père Rivoire, mais la police n’avait pas été contactée. Ce n’est qu’en septembre 2022 qu’une procédure disciplinaire a été enclenchée pour l’exclure de la congrégation, quelques jours avant l’arrivée des inuits en France. "La congrégation a aidé un criminel" déclare-t-elle.



Si cette affaire est loin d’être terminée, Me Nadia Debbache considère que "ce n’est que le sommet de l’iceberg car dans le monde, il y a un tas d’autres victimes de prêtres français".

A.C.