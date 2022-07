Lyon : le Canada demande à la France une extradition du prêtre Rivoire accusé d’abus sexuels

La communauté Inuite du Canada avait demandé au pape François, ainsi qu’au gouvernement français et canadien, d’intervenir sur le cas du père Johannes Rivoire. Il est accusé d’abus sexuels sur des enfants autochtones dans les années 60 et 70. Le prêtre, âgé de 92 ans, vit actuellement dans un Ehpad de la Croix-Rousse.

Selon nos confrères d’outre-Atlantique La Presse, c’est une demande « exceptionnelle » pour le ministère canadien de la Justice. Pour lui, il est important que les crimes du père Rivoire fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites exhaustives.

L’accusé était revenu sur le territoire français en 1992 alors qu’il faisait l’objet de deux plaintes pour abus sexuels. Il y a quelques mois, une nouvelle plainte a été déposée au Canada et un mandat d’arrêt a été également émis. Johannes Rivoire réfute toutes les accusations.