Le père Johannes Rivoire, accusé d'avoir agressé sexuellement des enfants inuits, est mort à Lyon

Le père Johannes Rivoire est mort dans l'Ehpad du 4e arrondissement de Lyon où il vivait selon l'AFP, emportant avec lui une partie de la tragique histoire du Canada.

Le nonagénaire était accusé d’agressions sexuelles sur des enfants de la communauté inuit du Canada. Les faits auraient été perpétrés dans les années 1960 et 1970, lorsqu'il était missionnaire.

Un premier mandat d’arrêt canadien avait été émis en 1998, mais il n’avait pas abouti car Johannes Rivoire, réfugié dans la capitale des Gaules puis en Alsace, a la nationalité française. Les autorités avaient même suspendu leur demande en 2019.

En 2022, une délégation d'inuits canadiens s'était rendue à Lyon pour réclamer son extradition. Ils avaient donné une conférence de presse poignante, avec des témoignages forts comme celui de Tanya : "J’ai vu le diable dans ses yeux. Il n’y a aucun pardon possible, même pour son dieu. Je lui souhaite des cauchemars de mon père (également agressé par le père Rivoire ndlr) jusqu’à ce qu’il aille en enfer".

Une rencontre avec le pape François avait également eu lieu.

Johannes Rivoire est mort en niant les faits jusqu'à la fin. Les victimes et leurs descendants pourraient désormais s'attaquer à la congrégation des Oblats de Marie-Immaculée, accusée d'avoir protégé et aider le prêtre soupçonné de pédophilie. En février dernier, la congrégation avait déclaré avoir "épuisé toutes les ressources canoniques à (sa) disposition pour le contraindre à se présenter devant la cour afin de rétablir la vérité et la transparence et de rendre justice à ses accusateurs".