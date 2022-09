Samedi plaisir #6 : l'expérience shopping et culinaire en plein air

Samedi Plaisir

L'association des commerçants de Monplaisir regroupant les boutiques de l'ensemble de l'avenue des Frères Lumière et des rues adjacentes, organise la sixième édition de "Samedi Plaisir" le 24 septembre 2022.

Samedi Plaisir est le rendez-vous incontournable des shopping addicts permettant de bénéficier de produits neufs à petits prix dans de nombreux secteurs d'activité comme le prêt à porter, la maroquinerie, les chaussures, l'alimentation, le vin, les loisirs, les cosmétiques et l'équipement de la maison. Les visiteurs pourront également (re)découvrir des créations d'artisans de la région, du collectif "Les pépites du savoir-faire rhônalpin" mais aussi déguster des produits locaux.

Afin de donner une nouvelle vie aux objets qui ont une histoire, les visiteurs pourront chiner des objets vintages, livres, ustensiles, vêtements et jouets d'occasion sur l'espace vide-grenier.

Des animations créatives, ludiques, musicales et dansantes feront également le plus grand bonheur des petits et grands. Le grand public sera invité à s'initier au piano avec New Note et à découvrir le concept des instruments numériques pour jouer en toute intimité via un casque connecté tout en bénéficiant d'un apprentissage ludique et intuitif. Les enfants pourront profiter de l'atelier maquillage et bénéficier d'une séance photo avec la mascotte "ours" de Family+. Un cours de danse en plein air sera également proposé par le Club 48 sur la place Ambroise Courtois.

Lieu : avenue des Frères Lumière / rue Antoine Lumière / place Ambroise-Courtois - 69008 Lyon

Entrée gratuite : de 9h à 19h

Transports en commun

• Métro D : arrêts Sans Souci / Monplaisir Lumière / Grange Blanche

• T2 : arrêt Grange Blanche

Cette opération est organisée par l’Union des Commerçants et Artisans de Monplaisir (UCAM) qui regroupe un ensemble d’adhérents et fonctionne selon une logique partenariale afin de développer le quartier de Monplaisir en cohérence avec l’ensemble des acteurs du secteur. Cet évènement est l’occasion de promouvoir, valoriser et dynamiser le quartier de Monplaisir et ses commerces à travers une offre commerciale et artisanale diversifiée.

Pour en savoir plus :

• Application mobile « Monplaisir mon shopping » : https://monplaisir.proxity.city

• Page Facebook : Monplaisir, Mon Village – L’esprit boutique / Évènement Facebook : Samedi

plaisir #6