Un Rhodanien se tue dans une course illégale à la Fast and Furious

Des courses illégales, appelées runs sauvages, se déroulaient lorsqu’un accident s’est produit.

Une Seat Ibiza qui roulait à vive allure a percuté une Peugeot 308 et a fait un vol plané avant de réaliser plusieurs tonneaux. Dans le véhicule le plus accidenté, les secours ont découvert un jeune homme décédé. Passager arrière, cet habitant de Bessenay dans le Rhône avait 19 ans. Une jeune femme, passagère avant, également âgée de 19 ans, a été hospitalisée à Lyon dans un état critique.

Les trois autres occupants, y compris le conducteur, s’en sortent avec des blessures plus légères. Hospitalisés à Bourgoin-Jallieu, ils sont originaires du Rhône également, de Savigny et de L’Arbresle.

Une enquête a été ouverte pour déterminer avec certitude les circonstances de l’accident intervenu en pleine course en ligne droite et à départ arrêté, popularisée par la saga de films Fast and Furious.