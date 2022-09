Tania Dutel : "Être une femme qui fait du stand up est beaucoup moins dur qu’il y a quelques années"

Vous parlez une nouvelle fois dans votre spectacle de sujets intimes qui peuvent parfois gêner. C’est important pour vous de parler de ces sujets-là ?

On est toujours en train de se cacher. On vit des choses et on n’en parle pas. C’est comme si c’était censé être un secret mais moi je n’ai pas envie !

Gêner donc pour mieux comprendre ?

Je ne le fais pas de façon maladroite. Je n’essaye pas de mettre les gens mal à l’aise mais parfois ils peuvent l’être.

"Les Autres", titre de votre spectacle, ce sont justement ceux qui vous inspirent pour écrire votre spectacle et mettre en avant ces sujets intimes parfois gênants. Qui sont-ils ?

C'est tout le monde. Ça peut être nous mais ça va être aussi...