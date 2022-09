Lyon bat le record du plus grand burrito français !

Et c’est un challenge de taille puisque le plat traditionnel mexicain réalisé atteint 25 mètres de long.

C’est le restaurant GoMex Cantina qui a assemblé ce plat dimanche, rue des Capucins à Lyon.

Pour rendre ce défi réalisable, ce sont plus de 40 kilos de poulet, 60 kilos de sauce et plus de 250 tortillas qui ont été nécessaires pour établir ce record.

Si ce burrito est d’une taille peu commune, il reste loin de celui de 2,4 kilomètres, réalisé en 2010 à La Paz, au Mexique avec comme base une seule et même tortilla, pesant deux tonnes.