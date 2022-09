Quatre joueuses de l'OL appelées en équipe de France

La sélectionneuse de l'équipe de France a convoqué un groupe de 23 joueuses, dans lequel figurent quatre Lyonnaises. Wendie Renard, Selma Bacha, Delphine Cascarino et Melvine Malard ont été convoquées pour les déplacements en Allemagne et en Suède prévus les 7 et 11 octobre. Deux matchs sans enjeux pour les Bleues, puisqu'il s'agit de rencontres amicales.

A noter que l'OL féminin sera également privé de deux de ses gardiennes, Endler et Holmgren appelées respectivement avec le Chili et la Suède.

Signe Bruun (Danemark), Janice Caymas (Belgique), Danielle Van de Donk et Damaris (Pays-Bas) ainsi que Sara Dabritz (Allemagne) ont aussi été convoquées en sélection.