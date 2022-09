François, futur résident de la Maison de la Diversité à Lyon : "Je pourrais sortir de chez moi avec des paillettes"

La première Maison de la Diversité de France va ouvrir à Lyon, au 65 rue de Belfort dans le 4e arrondissement. Ce projet, porté par l’association "Les Audacieux & les Audacieuses", comportera cinq étages dont 650 m² habitables répartis en 16 logements. Parmi eux, il y aura 11 F2 (un salon et une chambre) et 5 F1. Ce projet est financé à hauteur de trois millions d’euros par la Croix-Rouge habitat. La première pierre devrait être posée durant le printemps 2023.



Créer du lien social



L’objectif est de créer du lien entre des seniors qui sont souvent isolés. Chez les LGBT de plus de 65 ans, "le taux de suicide est deux fois plus élevé pour les femmes et sept fois plus élevés pour les hommes" explique Christophe Dercamp, coordinateur de l’association. De plus, 90% d’entre eux sont sans enfants et 65% vivent seuls. C’est justement ce qui plait à François, 61 ans, futur résident de la Maison : "C’est une aventure humaine. Être dans un groupe, c’est apprendre à s’écouter."



Homosexuel, il se réjouit de savoir qu’il n’aura plus à subir des blagues douteuses : "Je pourrais sortir de chez moi avec des paillettes, je sais que je vais être tranquille" dit-il avec le sourire. En attendant, dans son quartier, il préfère faire profil bas : "Tant que je ne dis pas que je suis gay, ça va."



En plus de la résidence senior, un logement étudiant sera également disponible. Pour un loyer modéré, l’étudiant devra être force de proposition dans la Maison et évidemment accepter les autres. Un projet de colocation étudiante est en ce moment en discussion. Enfin, une chambre d’amis va être mise à disposition, à la fois pour pouvoir inviter un proche, mais aussi pour pouvoir être en immersion si quelqu’un veut rejoindre la Maison.

