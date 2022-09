Journée de grève interprofessionnelle : entre 3400 et 7000 manifestants à Lyon

Il s’agissait de la première grève de la rentrée à l’appel de six organisations syndicales interprofessionnelles (l’UD CGT 69, Solidaires 69, la FSU 69, la CNT 69, la CNT SO 69 et l’UNEF 69).

La manifestation a finalement réuni entre 3400 (selon la préfecture) et 7000 personnes (d’après la CGT). Après un départ de la Manufacture des Tabacs, le cortège a pris la direction de la place Bellecour où il s’est ensuite dispersé dans le calme dans l’après-midi.

"La météo automnale n’aura pas freiné la détermination de salarié·e·s, précaires, retraité·e·s et étudiant·e·s touché·e·s de plein fouet par l’inflation et des revenus qui stagnent", commente ce jeudi après-midi la GCT. "Le gouvernement doit entendre le message envoyé et agir rapidement pour contraindre le patronat à augmenter les revenus et non à saupoudrer de "primettes" qui n’ont aucune valeur dans le temps. Il faut des mesures fortes et pérennes !", ajoute le syndicat.

Une réunion est maintenant prévue le 3 octobre afin de décider des suites à donner à cette première mobilisation de la rentrée.