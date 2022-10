Lyon-Rodez : l’OL féminin toujours efficace, pas encore flamboyant (2-0)

Avec un début de saison poussif, sans avalanches de buts et de cages inviolées, Lyon espérait enfin "lancer" sa saison de manière flamboyante. Surtout que l’antre des garçons réussit souvent à Wendie Renard et ses coéquipières.

Dès la 5e minute de jeu, Delphine Cascarino ouvrait le score. On pouvait alors imaginer qu’un festival allait s’initier. On l’espérait même, puisque dans le cadre d’Octobre Rose, chaque but lyonnais rapporte 150 euros à l’association Ruban Rose. Il faudra ensuite attendre près de 30 minutes pour qu’Eugénie Le Sommer double la mise face à Sieber.

Et… c’est tout. Malgré plusieurs tentatives, le score en restait là (2-0). Même si l’efficacité offensive reste balbutiante, Sonia Bompastor retiendra à la fois les trois points et le premier clean-sheet de la saison, avec la remplaçante habituelle Emma Holmgren dans les cages.

Solide leader de D1 Arkema, l’OL féminin va faire une pause européenne. Retour à la compétition en France le 16 octobre prochain face à Bordeaux.