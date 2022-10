Lyon : les enfants malades sauvés de leur quotidien par les super-héros

Membres de l’association Héros Grand Cœur mais surtout déguisés en super-héros, ces anciens policiers d’élites ont fait rêver petits et grands.

C’est un moment qu’ils n’oublieront pas. Les enfants malades ont pu voir leurs super-héros préférés de leurs propres yeux. Ou presque. Deadpool, Spiderman, Batman, Captain America, Harley Quinn et Thanos étaient de la partie.

Alors que deux personnages, Thanos et Harley Quinn, ont joué les méchants et ont fait semblant de s’en prendre aux enfants, les super-héros sont venus à leur rescousse en descendant en rappel la façade de l’hôpital. Après un faux combat, les deux clans ont décidé de faire la paix et d’échanger avec les malades.

"C’était génial"

"L’objectif de cette journée, c’est d’apporter un peu de légèreté à nos patients et à leurs familles qui traversent des choses qui ne sont pas simples" explique le directeur de l’hôpital, Guillaume Caro. Avant de continuer : "Les voir sourire, rigoler lors de ce type d’initiative, cela permet de changer leur quotidien".

"C’était génial" lâche Noam, 9 ans, qui est fan de l’homme-araignée. "J’ai parlé de films avec Spiderman. Je lui ai demandé comment ça se passait sur les tournages par exemple" explique-t-il, des étoiles dans les yeux. Amina, sa maman confie, les larmes aux yeux, que ce moment est "très émouvant". "Cela apporte du bonheur aux enfants mais aussi à nous, parents".

De leur côté, les super-héros sont aussi touchés par cet évènement. "On est ici pour eux avant tout. C’est très gratifiant pour nous, cela remet la vie en perspective" lâche Deadpool. Batman, lui, affirme qu’à la vue du sourire des enfants, la mission des super-héros est "largement accomplie".

T.B.