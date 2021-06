Près de Lyon : 11 voiturettes arrivent à l'HFME pour redonner le sourire aux enfants

Les Hospices Civils de Lyon avait convié la presse ce vendredi pour une présentation qui sort de l'ordinaire. Le groupe Altitude a remis 11 voiturettes électriques aux enfants de l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron pour qu'ils puissent déambuler dans les couloirs de l'hôpital et se rendre au bloc avec.

Pour cette présentation, seulement quatre, des Mini, étaient arrivées. Le premier à découvrir ces nouvelles petites voitures était Ethan. Le petit garçon âgé de quatre ans est hospitalisé à l'HFME depuis un an. Il souffre du syndrome d'Alagille, "une maladie génétique très rare, qui touche le foie. Il a été greffé deux fois en peu de temps", confie Maelis, sa mère, très émue de voir son fils avec un grand sourire derrière le volant. "C'est un grand bonheur. Cela faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu autant sourire. Ça fait du bien. Enfin", a-t-elle ajouté. Son fils, impressionné au début par le monde autour de lui, a finalement eu du mal à quitter son nouveau carrosse après plusieurs tours dans la cour de l'établissement.

Ce sourire sur le visage des enfants est aussi une grande satisfaction pour le personnel hospitalier. "Ce qui est important pour nous est de leur faire retrouver leur place d'enfant. Ils ne sont pas à l'hôpital que pour des soins qui ne sont pas forcément très agréables. Cela leur permet de sortir du monde hospitalier et d'oublier les soins. Ils retrouvent la place qui est la leur", explique Pascale Harrau, cadre supérieur du pôle pédiatrique aux HCL.

Eviter la prémédication pour les enfants qui partent au bloc opératoire

Ces voiturettes permettent également d'éviter un maximum la prémédication des enfants avant leur opération comme l'explique Pascale Harrau : "Ces voiturettes vont permettre un acheminement paisible vers le bloc opératoire notamment. Elles nous permettent aussi de ne quasiment plus avoir de prémédication pour les enfants qui vont se faire opérer. C'est un gain pour eux, car on limite les médicaments, mais c'est aussi un outil de travail précieux pour nous. Ça permet un endormissement paisible et un réveil dans les meilleures conditions possibles. L'anxiété préopératoire est énormément diminuée".

Au-delà de ces engins électriques, d'autres techniques existent pour essayer, un maximum, de détendre les enfants avant l'opération. "Ça peut être jouer dans une salle de jeu avant l'intervention. On demande aussi à l'enfant sa couleur préférée, on lui fait colorier le masque qui va lui permettre de s'endormir. Ensuite, on l'endort avec son odeur préférée", conclut-elle.

Chaque voiture coûte entre 250 euros et 350 euros. Les dernières voiturettes doivent arriver dans les prochains jours dans les couloirs de l'HFME et devraient redonner le sourire à des dizaines d'enfants hospitalisés.

