OL-Lens : deux bus lyonnais caillassés en marge du match à Lens

Parmi les trois bus de supporters, deux d’entre eux se sont trompés de chemin et ont atterri à la gare routière au lieu du stade Bollaert. Des Bad Gones ont ainsi fait la rencontre des Lensois qui a éclaté en un affrontement. Il n’y a pas eu de blessé, mais les bus ont reçu des projectiles et une vitre a été brisée. Deux Lensois ont rapidement été interpellés et les forces de l’ordre ont dû dissiper une foule d’une trentaine de personnes. Un de leurs véhicules a également été dégradé.



Fort heureusement, le reste de la soirée s’est révélé plus calme malgré quelques sièges dégradés dans le parcage lyonnais.

Donc, hier, des mecs ont jugé bon de caillasser 3 bus lyonnais.

Nul doute que les protagonistes seront les premiers à se plaindre d'être privés de déplacements au match retour.

Usant...#RCLOL pic.twitter.com/pjSnoDjKlI — CRABY (@CRABY4) October 3, 2022