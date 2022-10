Près de Lyon : on trouve un pistolet, des stupéfiants et des liasses de billets dans leur voiture, ils sont laissés libres

Au cours d’un contrôle routier, des gendarmes sont tombés sur un conducteur positif aux stupéfiants. Ils ont alors perquisitionné la voiture et ont découvert un petit pactole. Un pistolet chargé à blanc, des stupéfiants et une forte somme d’argent ont été retrouvés dans le véhicule.



Les deux individus de l’agglomération lyonnaise ont été placés en garde à vue puis relâchés. Ils font l’objet d’une convocation en justice pour l’ensemble de ces faits. L’argent a été saisi et la drogue a été détruite.